Entscheidung in Bad Kreuznach Mehr Geld für Geschäftsleiterin Nathalie Herberger 09.10.2025, 17:00 Uhr

i Geschäftsleitung Nathalie Herberger (rechts) bekommt mehr Gehalt. Hier ist sie zu sehen mit OB Emanuel Letz (links) und Grünflächenamtmann Hans-Georg Sifft. OB Emanuel Letz, Isabel Gemperlein/Stadtverwaltung

Höhergruppierung, mehr Verantwortung – und ein Blick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung Bad Kreuznach. Was sich für Nathalie Herberger jetzt ändert. Und wer der neuer Beigeordnete der Stadt werden könnte.

Sitzungen des städtischen Haupt- und Personalausschusses bergen für Berichterstatter einen großen Nachteil: In der Regel werden sie erst spannend, wenn die Nichtöffentlichkeit hergestellt ist. So auch am vergangenen Mittwoch. Denn nicht nur stellten sich acht Kandidaten für den Posten des städtischen Zweiten Beigeordneten vor, sondern es wurde auch über eine weitere hochrangige Personalie entschieden – natürlich ohne Publikum.







