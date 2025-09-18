Platz für 15.015 Kisten Stubbi Mehr Bier: Zwei neue Gärtanks für die Kirner Brauerei Sebastian Schmitt 18.09.2025, 11:00 Uhr

i Gigantisches Schauspiel in der Innenstadt – Schaulustige beobachten das spektakuläre Aus- und Einheben der riesigen Gärtanks. Sebastian Schmitt

Mitten in Kirn heben Schwerlastkräne tonnenschwere Tanks millimetergenau ein – doch warum braucht die Brauerei plötzlich so viel Platz? Und was bedeutet das für das Bier der Zukunft?

Riesen-Spektakel mitten in der Innenstadt: Auf dem Gelände der Kirner Brauerei heben zwei Spezialkräne derzeit alte Gärtanks aus der Produktionshalle und setzen neue Edelstahlbehälter millimetergenau wieder ein. Vergangene Woche war zunächst nur ein Kran im Einsatz, seit Montag arbeiten zwei Schwergewichte im Tandem – unter den Blicken vieler Schaulustiger.







