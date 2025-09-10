Ein wahrlich imposanter Anblick bietet sich derzeit in der Kirner Innenstadt: Seit Montag ragt ein 66 Meter hoher Kran über alle Gebäude hinaus – sogar die markanten Backsteinschornsteine der Simona AG und der Kirner Brauerei werden übertroffen. Hintergrund ist ein Großprojekt bei der Brauerei.

Diese Woche wird das Dach geöffnet, um Platz für den Austausch der Gärtanks zu schaffen. Anfang kommender Woche erfolgt der spektakuläre Einhub der neuen Tanks. Drei riesige Behälter mit einem Durchmesser von 4,10 Metern, zwölf Metern Länge und einem Gewicht von 7,9 Tonnen sowie zwei kleinere Tanks mit ebenfalls 4,10 Metern Durchmesser, acht Metern Länge und 5,5 Tonnen Gewicht werden eingesetzt. Für das Einheben sind zwei Kräne gleichzeitig im Einsatz. Doch bevor die neuen Kolosse ihren Platz finden, müssen zunächst die alten Gärtanks Stück für Stück ausgebaut werden.