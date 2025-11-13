Zahlen im Kreis Bad Kreuznach Mehr Asylbewerber wurden zuletzt abgeschoben 13.11.2025, 12:00 Uhr

i In der Ausländerbehörde des Kreises Bad Kreuznach sind zuletzt immer mehr Einbürgerungsanträge eingegangen. Im Integrationsausschuss wurde nun über die aktuelle Zahl der Abschiebungen und Duldungen informiert. Markus Kilian

Wie viele Asylbewerber wurden im Kreis in diesem Jahr geduldet, wie viele abgeschoben? Und wie sind ihre Jobaussichten hierzulande? Darüber hat der Integrationsausschuss informiert. Doch dabei kam es zum Streitgespräch.

Es waren eine Menge Zahlen, die der Leitende staatliche Beamte Dominic Schoßig, zuständig für den Geschäftsbereich der Ausländerbehörde, zur Sitzung des Kreisausschusses für Integration, Generationenzusammenhalt und Gleichstellung am vergangenen Montag mitgebracht hat.







Artikel teilen

Artikel teilen