Mehr Asylbewerber wurden zuletzt abgeschoben

Wie viele Asylbewerber wurden im Kreis in diesem Jahr geduldet, wie viele abgeschoben? Und wie sind ihre Jobaussichten hierzulande? Darüber hat der Integrationsausschuss informiert. Doch dabei kam es zum Streitgespräch.
Lesezeit 3 Minuten
Es waren eine Menge Zahlen, die der Leitende staatliche Beamte Dominic Schoßig, zuständig für den Geschäftsbereich der Ausländerbehörde, zur Sitzung des Kreisausschusses für Integration, Generationenzusammenhalt und Gleichstellung am vergangenen Montag mitgebracht hat.