Seit nunmehr 60 Jahren ist die Landjugend Rheinhessische Schweiz fester Bestandteil des ländlichen Lebens in der Region. Dieses Jubiläum feierten die Mitglieder zusammen mit zahlreichen Bürgern rund um die Gemeindehalle, wo die Musikvereine Volxheim und Frei-Laubersheim für die musikalische Unterhaltung sorgten. Neben Wein und anderen Getränken servierte die Landjugend deftigen Spießbraten und mit selbst gebackenen Kuchen sorgten die Landfrauen für das leibliche Wohl der Gäste.

Aus der Idee von einigen jungen Leuten, die vor 60 Jahren in Wöllstein den Grundstein legten, sei eine starke Gemeinschaft erwachsen, deren Ideale von Generation zu Generation weiter gegeben würden, resümierte Kristin Antweiler, eine von zwei Vorsitzenden der Landjugend. „Unsere Landjugend steht für mehr als nur Party und Polterabend. Sie steht für Verantwortung, Mitgestaltung des ländlichen Raums und für Freundschaften, die oft ein Leben lang halten und nicht zuletzt für das Gefühl, das man auch auf dem Land etwas bewegen kann“, betonte der Co-Vorsitzende Christoph Rößler. Von den über 60 Mitgliedern sind vorrangig 25 aktiv. Sie organisieren die bekannte „Wine on the Beach-Party“, sammeln Spenden, unterstützen Weihnachtsmärkte und schenken in der Adventszeit Glühwein aus. Sie spielen Theater, führen politische Diskussionen und „machen manchmal auch die Nacht zum Tage“, meinte Antweiler.

„Die jungen Menschen der Landjugend sind der beste Beweis dafür, dass Heimatverbundenheit und Weltoffenheit kein Widerspruch sind.“

Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas

Die Mitglieder der Landjugend erneuern Spielplätze, begleiten Polterabende und Hochzeiten und binden regelmäßig die Erntekrone. Alle zwei Wochen treffen sie sich in Frei-Laubersheim, richten Spieleabende aus und veranstalten Tischfußballturniere. Regelmäßig unternehmen sie Ausflüge auf die Kart-Bahn nach Mainz und treffen sich zum Bowling. „Wir sind da für alle Menschen auf dem Land“, betonte Antweiler. „Die jungen Menschen der Landjugend sind der beste Beweis dafür, dass Heimatverbundenheit und Weltoffenheit kein Widerspruch sind“, würdigte Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas.