Es grenzt fast schon an ein Wunder, dass es das Thermal-Freibad in Bad Münster am Stein immer noch gibt. Gerettet hat die Einrichtung ein Genossenschaftsmodell.

70 Jahre wird das Thermal-Sole-Freibad in diesem Jahr alt und ist damit der beste Beweis, dass Totgesagte länger leben. Schon zu Zeiten der Kurbetriebe und erst recht, als die früher selbstständige Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg in finanzielle Schieflage geriet, stand die Zukunft des Bades auf der Kippe. Zuletzt als BME zum 1. Juli 2014 nach Bad Kreuznach eingemeindet wurde, denn Bad Kreuznach hätte das Freibad nicht weiter betrieben. Nur dadurch, dass sich eine Genossenschaft zum Betrieb des Bades gründete und ein Förderverein sich rund um das Bad engagiert, konnte es gerettet werden.

i Das Thermal-Freibad Bad Münster am Stein ist bei seinen Besuchern so beliebt, weil es als ruhiges Bad gilt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Dem Vorstand der Genossenschaft gehören derzeit Hamid Dehzad als Bademeister und Mann, der sich um die Technik kümmert an, Lieselotte Hofmann, die unter anderem für die Genossen zuständig ist, und Baldur Stiehl, der sich um die Finanzen kümmert. Als Mann der Finanzen ist Stiehl mehr als zufrieden mit dem Hitzesommer 2025. „Wir hatten sowohl im Mai als auch im Juni einen sehr guten Besuch“, teilte er mit. Eine Investition aus dem vergangenen Jahr, nämlich der Einbau einer Solaranlage, bewährt sich dann auch bei der derzeit extremen Sonneneinstrahlung. Wobei Bademeister Dehzad Dank wegen der hohen Außentemperaturen das Schwimmerbecken kaum aufheizen musste, sodass die Genossenschaft merklich an Energiekosten einsparen kann. „Das Schwimmerbecken war fast so warm wie das Thermalbecken“, informierte Dehzad.

i Beliebt bei Jung und Alt und insbesondere bei Familien ist das Thermalbecken mit seinem 28 Grad warmen Solewasser. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die drei Vorständler der Genossenschaft sind angesichts des Ist-Zustandes zufrieden. Nicht zuletzt, weil das Bad Münsterer Freibad mit der Stiftung Rheingrafenstein ein Sicherungsnetz hat. Denn trotz des Ehrenamtes – Menschen, die freiwillig Dienst an der Kasse, am Kiosk oder bei der Pflege des Außengeländes tun: Kostenneutral lässt sich das Freibad nicht betreiben. Die Stiftung unterstützt das Freibad immer wieder bei größeren Investitionen. Dass große Thema der Jahre um 2000, wie lange die Technik des Bades denn wohl noch durchhält, ist heute kein Thema mehr. Mittels der finanziellen Unterstützung der Stiftung konnten Ehrenamtler die technische Anlage und die Schwimmbecken sanieren. So ist das Bad derzeit auf einem guten technischen Stand.

„Je mehr sich engagieren, umso weniger Zeit muss jeder Einzelne einbringen.“

Baldur Stiehl wirbt um Ehrenamtler.

Ein unersetzlicher Partner der Genossenschaft ist der Förderverein. Er setzt sich für das Freibad ein, weil es ein Bad in überschaubarer Größe für die ganze Familie, das einzige Freibad mit Thermalbecken ist und, weil Kinder dort schwimmen lernen und gut aufgehoben sind. Zudem ist das Freibad aus Sicht der Förderer unverzichtbar für den Kur- und Fremdenverkehr und bietet Erholung in einer einzigartigen landschaftlichen Umgebung. Damit das auch künftig möglich ist, hofft Stiehl darauf, dass sich mehr Freiwillige finden, die Dienst im Freibad machen. „Je mehr sich engagieren, umso weniger Zeit muss jeder Einzelne einbringen“, wirbt Stiehl um Ehrenamtler. Zudem ist er froh, dass im Freibad Organisationen wie die DLRG aktiv sind, Aqua fit angeboten wird und auch die Kultur eingezogen ist.