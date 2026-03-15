Förderverein Lützelsoon glänzt: Mehr als eine Million Euro Hilfe für kranke Kinder
Förderverein Lützelsoon glänzt
Mehr als eine Million Euro Hilfe für kranke Kinder
Eine Million Euro für kranke Kinder – doch hinter dieser Summe stecken unzählige Schicksale, kleine Spenden und großes Engagement. Wie der Förderverein Lützelsoon Hoffnung schenkt und warum die Region jetzt doppelt feiert.
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Die Unterstützung schwerkranker und notleidender Kinder aus der Region stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Lützelsoon am 6. März in der Alten Grundschule in Hennweiler. Vorsitzender Herbert Wirzius konnte dabei eine beeindruckende Bilanz präsentieren: Im vergangenen Jahr wurden mehr als eine Million Euro an Spenden verbucht.