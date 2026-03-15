Förderverein Lützelsoon glänzt Mehr als eine Million Euro Hilfe für kranke Kinder 15.03.2026, 14:00 Uhr

i Auf dem Foto sind zu sehen (von links): Simone Mager (Schriftführerin), Rechnungsprüfer Helmut Hein, Isabell Müller (stellv. Schatzmeisterin), VG-Bürgermeister und 2. Vorsitzender Thomas Jung, Bernd Müller (Betreuer EDV), Ingrid Wirzius (Beisitzerin Organisation), PD Dr. Wenzel Nürnberger (Botschafter und medizinischer Beirat), Ingrid Wirzius (Beisitzerin Organisation), Rechnungsprüfer Willi Heipp, 1. Vorsitzender Herbert Wirzius, Jürgen Peitz (neu gewählter Beisitzer Organisation), Schatzmeister Oliver Kohl, Karin Klein und Lena Müller (beide Beisitzer) sowie Rechnungsprüfer Norbert Petry Anja Liedtke/Förderverein Lützelsoon. Isabel Müller/Förderverein Lützelsoon

Eine Million Euro für kranke Kinder – doch hinter dieser Summe stecken unzählige Schicksale, kleine Spenden und großes Engagement. Wie der Förderverein Lützelsoon Hoffnung schenkt und warum die Region jetzt doppelt feiert.

Die Unterstützung schwerkranker und notleidender Kinder aus der Region stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Lützelsoon am 6. März in der Alten Grundschule in Hennweiler. Vorsitzender Herbert Wirzius konnte dabei eine beeindruckende Bilanz präsentieren: Im vergangenen Jahr wurden mehr als eine Million Euro an Spenden verbucht.







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