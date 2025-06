In der 15. Auflage haben die Sportfans am Mittwochabend die Höchstmarke des vergangenen Jahres übertroffen – und zwar deutlich. Traditionell herrschte rund um das Event ausgelassene Stimmung. Und eine Neuerung kam gut an.

Neuer Rekord: Mehr als 6400 Sportfans sind beim diesjährigen Bad Kreuznacher Firmenlauf angetreten. Damit haben sie die bisherige Spitzenmarke von gut 5300 Läufern aus dem vergangenen Jahr deutlich übertroffen. Mehr als 300 Unternehmen aus der Nahestadt und ihrer Region hatten sich für die 15. Auflage des Events angemeldet. Die hatte aber eine Neuerung: Diesmal führte der Weg nicht über den Kornmarkt, sondern durchs Salinental.

i Der Freudensprung ist gerechtfertigt: Fabian Fiedler (NaheVet) schaffte es als Erster durchs Ziel - wie schon in den Vorjahren. Seine diesjährige Zeit: 16 Minuten, 27 Sekunden. Markus Kilian

Die Strecke über 5,2 Kilometer absolvierte Fabian Fiedler (Tierarztpraxis NaheVet) in gerade mal 16 Minuten und 27 Sekunden und überschritt damit als Erster die Ziellinie in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der Polizist hatte bereits in den vergangenen Jahren den ersten Platz geholt. Zweiter wurde Martin von Roeder (Freie Waldorfschule Bad Kreuznach) mit 16 Minuten und 59 Sekunden, gefolgt von Roman Hopp (17 Minuten, 17 Sekunden) von der Hope Holding GmbH.

i Kathrin Eichel-Streiber war mit 19 Minuten und 22 Sekunden die schnellste Frau. Sie war für die Mühle Kruskop GmbH angetreten. Markus Kilian

Als erste Frau kam Kathrin Eichel-Streiber (Mühle Kruskop GmbH) ins Ziel, dabei standen 19 Minuten und 22 Sekunden auf der Uhr. Ihr folgten Janina Krug (Gebr. Daut GmbH) mit 19 Minuten, 42 Sekunden und Karolin Klumb-Brinkmann (19 Minuten, 53 Sekunden) von Renesis Design Bingen. Auch ein Quartett des Oeffentlichen Anzeigers/Rhein-Zeitung war bei der Traditionsveranstaltung wieder mit am Start.

i Um 18.30 Uhr fiel in der Kaiser-Wilhelm-Straße der Startschuss. Zuvor hatte es noch genieselt, pünktlich zum Beginn spielte aber auch das Wetter mit. Markus Kilian

Die neue Route kam bei vielen Läufern gut an, wie aus Sportlerkreisen zu hören war. In den vergangenen Jahren hatte der Rundkurs durch die Fußgängerzone geführt. Dort war es für Läufer und Passanten stellenweise eng geworden. Beim Lauf durchs Salinental war deutlich mehr Platz, außerdem beflügelte die naturnahe Strecke so manchen Teilnehmer.

Wieder herrschte im Kurpark rund um das Sportevent ausgelassene Stimmung, auf dem Grün versorgte ein gemischtes kulinarisches Angebot die hungrigen und durstigen Läufer, auf der Bühne heizte die Band Elliot ein.