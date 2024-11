Warnstreik in Bad Sobernheim Mehr als 300 Beschäftigte nehmen an Autokorso teil 06.11.2024, 15:00 Uhr

i BUZ: Der zentrale Warnstreik der IG Metall an der mittleren Nahe fand am Dienstag in der Haystraße bei Musashi statt, am Mittwoch wurde in Meisenheim für 7 % mehr Lohn und 170 Euro mehr Geld für Azubis gestreikt. Bernd Hey

Vor dem Musashi Werkstor in Bad Sobernheim nahmen mehr als 300 Beschäftigte des Unternehmens und weitere Mitarbeiter von Kelvion aus Monzingen an einem IG Metall- Warnstreik teil.

Bad Sobernheim. Der zentrale IG Metall-Warnstreik fand am Dienstag in der Haystraße in der Felkestadt vor dem Musashi-Werkstor statt – mehr als 300 Beschäftigte von Musashi aus Bockenau, Grolsheim und Bad Sobernheim sowie von Kelvion aus Monzigen und der Firma Loch aus Idar-Oberstein kamen teils in einem Auto-Korso angereist.

