Auf der A61 bei Daxweiler
Medizinischer Notfall: 70-Jähriger rammt zwei Fahrzeuge
Auf der A61 bei Daxweiler kam es am Mittwoch, 28. Oktober, zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Auf der A61 bei Daxweiler kam es am Mittwoch, 28. Oktober, zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Marcus Brandt/dpa

Dramatische Szenen auf der A61: Ein medizinischer Notfall löst eine Kettenreaktion aus – drei Fahrzeuge kollidieren, die Autobahn wird gesperrt, die Rettungskräfte kommen kaum durch. Die Beteiligten kommen weitgehend mit dem Schrecken davon.

Lesezeit 1 Minute
Erneut ein Unfall auf der A61 bei Daxweiler: Drei Fahrzeuge sind am Mittwoch, 28. Oktober, gegen 16.40 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Koblenz zusammengestoßen. Alle drei Beteiligten blieben offenbar unverletzt, die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt, was starken Rückstau verursachte.
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