Arztpraxis vor dem Aus Medizinische Versorgung in Odernheim bereitet Sorgen Wilhelm Meyer 24.11.2024, 13:00 Uhr

i Noch sind die Odernheimer und zahlreiche Patienten aus der näheren Umgebung in der Praxis von Astrid Keller gesundheitlich versorgt, am 31. Dezember des Jahres droht das Ende. Wilhelm Meyer

Der Odernheimer Ortsbürgermeister teilte in der Sitzung des Gemeinderates mit, dass die Arztpraxis von Astrid Keller Ende des Jahres schließt. Ein möglicher Partner für eine Neubesetzung hat Bürgermeister Achim Schick erkundet.

Das Wichtigste zuletzt. So ist das in den Ratssitzungen der Ortsgemeinden nicht selten der Fall. Weil eben dort, am Schluss nämlich, die Mitteilungen des Bürgermeisters auf der Tagesordnung sind. In Odernheim am Glan war das Wichtigste nun die Mitteilung von Bürgermeister Achim Schick, dass die Arztpraxis von Astrid Keller zum Ende des Jahres, am 31.

