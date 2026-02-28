Kandidaten für den Landtag: Medinger: „Weniger Bürokratie wichtig für gute Schulen“
Kandidaten für den Landtag
Medinger: „Weniger Bürokratie wichtig für gute Schulen“
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.
Lesezeit 3 Minuten
Lars Medinger tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18 (Kirn/Bad Sobernheim) für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Medinger in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.