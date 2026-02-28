Kandidaten für den Landtag Medinger: „Weniger Bürokratie wichtig für gute Schulen“ 28.02.2026, 08:00 Uhr

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Lars Medinger tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18 (Kirn/Bad Sobernheim) für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Medinger in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.







Artikel teilen

