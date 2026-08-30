Allein am Samstag 4000 Gäste
Meddersheimer Weinfest wie immer ein Besuchermagnet
Stephan Weck, Vorsitzender des Weinfestausschusses (2. von links), genehmigt sich hier mit Weinfreunden am Stand des Weingutes
Stephan Weck, Vorsitzender des Weinfestausschusses (2. von links), genehmigt sich hier mit Weinfreunden am Stand des Weingutes Hexamer einen edlen Tropfen, den Petra Hexamer (Mitte) kredenzt.
Jens Fink

Meddersheim feiert: In der historischen Ortsmitte lockten Naheweine, Live‑Musik und regionale Köstlichkeiten Tausende Besucher an. Familien, Weinliebhaber und Wettkampf‑Fans erlebten ein buntes Fest voller Stimmung.

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Zahlreiche Liebhaber des Naheweins besuchten auch in diesem Jahr das traditionelle Weinfest in der Ortsmitte. Das historische Ensemble mit der Alten Schule, dem Rathaus, der evangelischen Kirche und dem Pfarrhaus bot einmal mehr die atmosphärisch beeindruckende Kulisse für ein stimmungsvolles Fest, zu dem allein am Samstag rund 4000 Gäste in die Weinbaugemeinde kamen.
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