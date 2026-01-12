Im Gemeindesaal in Meddersheim drängten sich die Gäste, als Bernd Schumacher einen Ausblick gab. So sollen die Bauplätze im Neubaugebiet bald an den Markt gehen. Und die Vereine können sich über Spenden aus dem Erlös des Weihnachtsmarkts freuen

Ortsbürgermeister Bernd Schumacher konnte mehr als 100 Teilnehmer zum 15. Neujahrsempfang der Ortsgemeinde Meddersheim begrüßen. Und die Sternsinger Tessa, Lea und Emma überbrachten den Segen. Für die musikalische Umrahmung sorgte Laura Klein.

In seiner Ansprache informierte Bernd Schumacher, dass die Erschließung des Neubaugebiets „Am Klastein“ abgeschlossen sei.