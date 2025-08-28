„Konzert im Kerzenschein" – der Mattheiser Sommer-Akademie gelang in der bis auf den letzten Platz besetzten Katholischen Kirche St. Matthäus ein besonderer musikalischer Hochgenuss. Dabei bot der in Kerzenschein gehüllte Altarraum das adäquate Ambiente für ein extravagantes Hörerlebnis. Direkt mit Dmitri Schostakowitschs „Sonate d-Moll op. 40“ (1934) setzten Cellist Johann Ludwig und Pianistin Daria Tudor Maßstäbe. Einfühlsam und virtuos intonierten die beiden hochkarätigen Musiker das erste große Kammermusikwerk des russischen Komponisten.

Wider den Geschmack des Tyrannen

Stalin hatte soeben den sozialistischen Realismus verkündet, der Volksnähe gerade auch in der Kunst transportieren sollte. Schostakowitsch aber wollte anders sein, seine Musik sollte aufrütteln, Veränderungen herbeiführen, eine Haltung, die ihm den Zorn Stalins einbrachte. Warum ausgerechnet Kammermusik, die nur die westliche Dekadenz bewies und so gar nicht im Sinne des Diktators war? Dem Komponisten aber war's egal, er blieb sich treu, zog sich in sich zurück und arbeitete an stilistischen Experimenten. Dieses Dilemma, in dem er schwebte, brachten Ludwig und Tudor deutlich zu Gehör, sie ließen Schostakowitsch in ihrer Musik zu Wort kommen und sich an das Sobernheimer Publikum wenden.

Nicht minder großartig spielten Udo Schneberger, künstlerischer Leiter der Sommer-Akademie, und Pianist Markus Groh auf. Wie sie Maurice Ravels „Ma mère l'oye - 5 pièces enfantines M. 60“ (1908/10), originär als Klavierduo für Kinder geschrieben, interpretierten, zeigte ihr unglaubliches Können, ihre meisterliche Handschrift. „Ich wollte die Poesie der Kindheit beschwören“, meinte Ravel zur Intention seines für die Kinder von Freunden geschriebenen Werks.

Musikalische Märchenreise von Ravel

Vergnügt und auf den Punkt genau brachten Schneberger (Second) und Groh (Primo) den Facettenreichtum den faszinierten Zuhörern nahe. Das, was so leicht und unkompliziert erscheint, ist in Wahrheit ein Meisterwerk stilisierter Naivität. In jedem Satz schwingt die Perfektion Ravels mit, sein Stück wird zu einer Reise durch fünf literarische Märchenstoffe etwa von Charles Perrault und Madame d'Aulnoy. Ravel zeichnet einen Traum, der Kinder und Erwachsene in der Seele packt, sie einfach sitzen und staunen lässt.

Nach der Pause waren es dann die jungen Stipendiaten selbst, die wiederum aufhorchen ließen. Violinistin Matilde Zocco (Meisterklasse Meesun Hong Coleman) und Pianist Mateusz Duda präsentierten Ravels Konzert-Rhapsodie „Tzigane M. 76a“ (1924), die den Künstlern vieles, um nicht zu sagen alles abverlangt. Expressiv, leidenschaftlich, nachdrücklich, emotional kommt sie daher und bereitet große, unfassbare Freude.

Violinist Nickolas Warwick (Meisterklasse Xiao Wang) und Violinistin Maria Tió (Meisterklasse Meesun Hong Coleman, Victoria Stolte und Olivia Roma (beide Viola, Meisterklasse Wiliam Coleman) sowie Cellist Johann Ludwig brillierten ebenfalls mit ihrer Interpretation des Ravel-„Streichquartetts F-Dur op. 35“ (1902/03). Imponierend!