Massig güldner Lockstoff für die Heiler

Jahresrückblick: Sowohl in der Verbandsgemeinde Kirner Land als auch in der VG Nahe-Glan werden ansiedlungswillige Ärzte mit viel Geld gelockt. Es kommen 100.000 Euro Förderung in Frage. Doch es gibt auch nachdenkliche Stimmen.
Lesezeit 2 Minuten
Ein großartiges „Juhu!“ blieb in der Sitzung des Verbandsgemeinderats im September aus, obwohl der Beschluss einstimmig gefasst wurde. Aus der klammen Kasse würde die VG jedem ansiedlungswilligen Arzt ganze 25.000 Euro schenken, pardon: als Förderung zukommen lassen.