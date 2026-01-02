Das war 2025: Nahe und Glan Massig güldner Lockstoff für die Heiler Robert Neuber 02.01.2026, 11:00 Uhr

i Der Kinderarzt Bernd Zerfaß sucht verzweifelt nach einem Nachfolger für seine Kirner Praxis. Er findet ihn, und die kommunale Ansiedlungsförderung von bis zu 100.000 Euro war sicher hilfreich bei der Überzeugung. Sebastian Schmitt

Jahresrückblick: Sowohl in der Verbandsgemeinde Kirner Land als auch in der VG Nahe-Glan werden ansiedlungswillige Ärzte mit viel Geld gelockt. Es kommen 100.000 Euro Förderung in Frage. Doch es gibt auch nachdenkliche Stimmen.

Ein großartiges „Juhu!“ blieb in der Sitzung des Verbandsgemeinderats im September aus, obwohl der Beschluss einstimmig gefasst wurde. Aus der klammen Kasse würde die VG jedem ansiedlungswilligen Arzt ganze 25.000 Euro schenken, pardon: als Förderung zukommen lassen.







