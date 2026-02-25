Kandidaten für den Landtag Martin: „Nach der Wahl muss ein Kassensturz folgen“ 25.02.2026, 12:00 Uhr

i Helmut Martin Gerhard Kind

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Dr. Helmut Martin tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach) für die Partei CDU an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Martin in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.







