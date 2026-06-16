Das Aus für das Reinert-Werk im vergangenen Jahr hat die Mitarbeiter hart getroffen. Doch der Verlust des Arbeitsplatzes ist für einige von ihnen nicht das Ende der Geschichte. Was wird aus der betrieblichen Altersversorgung? Eine Recherche.
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Der August 2025 war ein bitterer Monat für den Monzinger Martin Müller. Denn er bekam nach fast 18 Jahren die Kündigung. Er war im Gelatine-Werk der Reinert-Gruppe in Monzingen beschäftigt, das von der Tochtergesellschaft Reinert-Gruppe Ingredients geführt und kurzerhand zum 31.