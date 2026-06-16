Reinert-Aus in Monzingen Martin Müller kämpft um betriebliche Rentenkonten Silke Jungbluth-Sepp 16.06.2026, 15:00 Uhr

i Der Monzinger Martin Müller war mehr als 17 Jahre im Reinert-Werk in Monzingen beschäftigt, als von einem Tag auf den anderen das Aus kam. Nun kämpft er um sein Geld aus zwei betrieblichen Renten- und Lebensarbeitszeitkonten. Silke Jungbluth-Sepp

Das Aus für das Reinert-Werk im vergangenen Jahr hat die Mitarbeiter hart getroffen. Doch der Verlust des Arbeitsplatzes ist für einige von ihnen nicht das Ende der Geschichte. Was wird aus der betrieblichen Altersversorgung? Eine Recherche.

Der August 2025 war ein bitterer Monat für den Monzinger Martin Müller. Denn er bekam nach fast 18 Jahren die Kündigung. Er war im Gelatine-Werk der Reinert-Gruppe in Monzingen beschäftigt, das von der Tochtergesellschaft Reinert-Gruppe Ingredients geführt und kurzerhand zum 31.







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