Erst Insolvenzverfahren, dann Standortschließung – und was ist mit der betrieblichen Altersversorgung? Reinert-Mitarbeiter Müller muss noch viele Jahre auf die Auszahlung der Ergo-Versicherung warten, und ist dann von seinem Ex-Arbeitgeber abhängig.
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Familienvater Martin Müller aus Monzingen war mehr als 17 Jahre bei der Reinert-Gruppe in Monzingen beschäftigt, als im August 2025 im Laufe des Insolvenzverfahrens die Entscheidung fiel, den Standort stillzulegen. 60 Mitarbeiter verloren ihre Arbeit, und Monzingen einen Traditionsbetrieb, in dem seit Jahrzehnten Gelatine für die Lebensmittelindustrie hergestellt wurde.