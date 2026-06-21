Reinert-Aus in Monzingen Martin Müller bekommt Ergo-Betriebsrente erst im Alter Silke Jungbluth-Sepp 21.06.2026, 09:00 Uhr

i Erst Insolvenzverfahren, dann Standortschließung: Das bisher angesammelte Geld aus Martin Müllers Ergo-Betriebsrente wird ihm trotzdem erst im Alter ausgezahlt. Ergo zahlt dann allerdings zunächst an die Reinert-Gruppe, und die muss es an ihre Ex-Mitarbeiter weitergeben. Hans Wiedl/dpa. picture-alliance/ dpa

Erst Insolvenzverfahren, dann Standortschließung – und was ist mit der betrieblichen Altersversorgung? Reinert-Mitarbeiter Müller muss noch viele Jahre auf die Auszahlung der Ergo-Versicherung warten, und ist dann von seinem Ex-Arbeitgeber abhängig.

Familienvater Martin Müller aus Monzingen war mehr als 17 Jahre bei der Reinert-Gruppe in Monzingen beschäftigt, als im August 2025 im Laufe des Insolvenzverfahrens die Entscheidung fiel, den Standort stillzulegen. 60 Mitarbeiter verloren ihre Arbeit, und Monzingen einen Traditionsbetrieb, in dem seit Jahrzehnten Gelatine für die Lebensmittelindustrie hergestellt wurde.







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