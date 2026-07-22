Wie soll es mit der maroden Tiefgarage am Goetheplatz in Bad Münster weiter gehen? Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse kann sich eine alternative Stelle für ein Parkhaus vorstellen und hat dabei die Entwicklung des ganzen Stadtteils im Blick.
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Der Stadtteil im Westen der Kreisstadt hat viele Baustellen. Immerhin die größte davon ist verschwunden: Das 30-Millionen-Euro-Projekt Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bad Münsterer Bahnhofs stand 2025 zwar noch kurz vor dem Scheitern, ist jetzt aber erfolgreich aufs Gleis gesetzt.