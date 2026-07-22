Dauerbaustelle Verkehr
Marode Tiefgarage und die Parkplatznot in Bad Münster
Eingesetzte Stahlstützen sichern die Betonkonstruktion ab. Da kann sich Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse anlehnen. Wie es
Eingesetzte Stahlstützen sichern die Betonkonstruktion ab. Da kann sich Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse anlehnen. Wie es mit der maroden Tiefgarage weitergehen soll, ist aber noch völlig offen.
Harald Gebhardt

Wie soll es mit der maroden Tiefgarage am Goetheplatz in Bad Münster weiter gehen? Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse kann sich eine alternative Stelle für ein Parkhaus vorstellen und hat dabei die Entwicklung des ganzen Stadtteils im Blick. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Stadtteil im Westen der Kreisstadt hat viele Baustellen. Immerhin die größte davon ist verschwunden: Das 30-Millionen-Euro-Projekt Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bad Münsterer Bahnhofs stand 2025 zwar noch kurz vor dem Scheitern, ist jetzt aber erfolgreich aufs Gleis gesetzt.
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