Sportstadt Bad Kreuznach Marode Laufbahnen: Stadt hofft auf neues Förderprogramm Harald Gebhardt 29.11.2025, 11:00 Uhr

i Schadhaft sind die Laufbahnen im Möbusstadion sowie im Salinental (Bild), die saniert werden sollen. Jens Fink

Eine nicht alltägliche Einwohnerfragestunde am Donnerstag im Stadtrat: Bevor man in die Beratungen einstieg, schildert ein Bürger eindringlich, wie er auf dem Nachhauseweg in der Mühlenstraße von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht worden ist.

Wie sicher ist die Stadt? Diese Frage ist schon oft genug gestellt worden. Dennoch machten die Ausführungen von Marc Frey, der seit einigen Wochen in der Kreuznacher Neustadt wohnt, betroffen. In der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Stadtratssitzung berichtete er von einem Vorkommnis, bei dem er um sein Leben gefürchtet habe.







