Winterbacher bleibt im Landtag Markus Stein über frühe Anrufe und späte Erkenntnisse Markus Kilian 24.05.2026, 09:00 Uhr

i Markus Stein aus Winterbach im Soonwald ist Teil des 19. rheinland-pfälzischen Landtags. Der 40-Jährige ist als B-Kandidat für Denis Alt nachgerückt, der erneut zum Staatssekretär berufen worden war. Markus Stein

2019 änderte ein Anruf um 6.10 Uhr alles. Sieben Jahre später zieht der Sozialdemokrat erneut in den Landtag ein. Doch der B-Kandidat musste lange zittern. Ihn treiben die Sorgen der Menschen an – und ein abendliches Gefühl.

Wie Markus Stein aus Winterbach 2019 zum ersten Mal in den Landtag kam? Daran kann sich der Sozialdemokrat noch gut erinnern: An einem Februartag um 6.10 Uhr klingelte sein Handy, der damals neu designierte Staatssekretär Denis Alt war dran und vermeldete, Stein rücke als dessen B-Kandidat ins Mainzer Parlament nach – und zwar bereits am 1.







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