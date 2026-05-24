2019 änderte ein Anruf um 6.10 Uhr alles. Sieben Jahre später zieht der Sozialdemokrat erneut in den Landtag ein. Doch der B-Kandidat musste lange zittern. Ihn treiben die Sorgen der Menschen an – und ein abendliches Gefühl.
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Wie Markus Stein aus Winterbach 2019 zum ersten Mal in den Landtag kam? Daran kann sich der Sozialdemokrat noch gut erinnern: An einem Februartag um 6.10 Uhr klingelte sein Handy, der damals neu designierte Staatssekretär Denis Alt war dran und vermeldete, Stein rücke als dessen B-Kandidat ins Mainzer Parlament nach – und zwar bereits am 1.