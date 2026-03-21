In drei Urwahlen in allen Ortsgemeinden zu gewinnen, dürfte landesweit einmalig sein – Bürgermeister Lüttger scheint einiges richtig zu machen.
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Bürgermeister Markus Lüttger, die Dritte. Mit der Ernennung in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Rüdesheim startete offiziell die dritte Amtszeit des christdemokratischen Kommunalpolitikers Markus Lüttger in dieser Position. „Acht Jahre liegen vor dir, in denen du mit deiner Erfahrung, deiner Energie und deinem Engagement weiterhin viel bewegen kannst“, gab der Erste Beigeordnete Heinz-Martin Schwerbel dem Verwaltungschef mit auf den Weg. ...