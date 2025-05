Es war ein Wochenende mit prallem Programm in der Kirner Innenstadt - und es hat sich gelohnt, der Zulauf war enorm, die Werbegemeinschaft Klar ist zufrieden.

Der Kirner Autofrühling verwandelte die Innenstadt am 3. und 4. Mai erneut in ein pulsierendes Zentrum für Autoliebhaber, Familien und Shoppingfreunde. Am Sonntag kühlte es zwar ab, doch das Wetter blieb trocken und bescherte den Besuchern einen angenehmen Tag.

i Endlich mal gute Stimmung: Stadtbürgermeister Frank Ensminger (links) und Gunnar Venter konnten entspannen... Sebastian Schmitt

Die Veranstaltung, organisiert von der Werbegemeinschaft Klar unter Vorsitz von Gunnar Venter, bot erneut eine breite Palette an Attraktionen: von glänzenden Neuwagen über E-Bikes bis hin zu kulinarischen Genüssen.

i Die „Blaulicht Area“ bot vor allem etwas für die Kinder, aber auch ihre Eltern, Höhepunkt war die Show Übung der Kirner Feuerwehr. Sebastian Schmitt

Insgesamt präsentierten neun Autohäuser ihre neuesten Modelle und boten umfassende Beratung, Probefahrten und Einblicke in moderne Mobilität. Der verkaufsoffene Sonntag lockte viele Besucher in die Geschäfte. Besonders gefragt: die gefüllten Klöße in Specksauce bei der AWO Kirn, liebevoll zubereitet vom Team um Melanie Jung. Auch Grillfreunde kamen auf ihre Kosten: Steffen Kreitzer von Chill-Grill präsentierte individuelle, selbst gefertigte Grills und Sitzbänke, die viele staunende Blicke auf sich zogen.

Während das klassische Kinderprogramm in der Innenstadt etwas spärlich ausfiel, glänzten die Polizei Kirn unter Leitung von Frank Nickel und die Feuerwehr Kirn um Markus Späth mit einer beeindruckenden „Blaulicht-Area“. Kinder durften auf Polizeimotorrädern posieren, Ausrüstungen anprobieren und sich an spannenden Schulungsspielen beteiligen.

i Das Modeteam Frötschl in Kirn bot moderne Mode und passende Mode-Accessoires für jeden Geschmack. Sebastian Schmitt

Die Polizei präsentierte zudem modernste Verkehrssicherheitsaktionen, darunter ein Überschlagssimulator, ein Gurtschlitten und der beliebte Fahrradsimulator. Besonders eindrucksvoll: die am Sonntag nachgestellte Bergung einer Person aus einem Unfallfahrzeug in Kooperation mit der Feuerwehr. Bücherfreunde kamen beim Bücherflohmarkt der Stadtbücherei auf ihre Kosten.

i Gastronom Frank Weickert hatte alle Hände voll zu tun. Sebastian Schmitt

Stadtbürgermeister Frank Ensminger und Gunnar Venter zeigten sich begeistert: „Besonders die Blaulicht Area war ein voller Erfolg. Unser Dank gilt allen Helfern und den zahlreichen Besuchern, die den Autofrühling 2025 zu einem tollen Erlebnis gemacht haben.“