Spiegel-Bestsellerautorin Marita Spang zeichnet in ihrem neuen Roman „Montmartre - Licht und Schatten“ den Lebensweg zweier Frauen im Paris des 19. Jahrhunderts. Es geht um eine bigotte, patriarchale Gesellschaft zwischen Glamour und Prostitution.

Im Arbeitszimmer von Marita Spang steht ein Regal mit ihren Werken: Krimis und Historienromane sind dort aufgereiht. In den vergangenen zehn Jahren hat die Windesheimerin 16 Bücher geschrieben. Ihr neuestes Werk spielt im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts. „Montmartre – Licht und Schatten“ ist ein Sittengemälde jener Zeit, in dem zwei Frauen im Mittelpunkt stehen. Sie bilden die Gegensätze des berühmten Pariser Stadtteils ab – die Belle Époque einerseits und das ärmliche Leben der einfachen Arbeiter andererseits.

Ein Glastisch in einem Konferenzraum, drumherum Bürostühle. Nebenan liegt das Arbeitszimmer: Im Erdgeschoss des Hauses in Guldental schreibt Marita Spang ihre Bücher. Das ist ihre Arbeitsstätte. Die promovierte Psychologin hat dort seit 1997 als psychologische Unternehmensberaterin gearbeitet, ehe sie Autorin wurde. Heute unterstützt sie nur noch gelegentlich einige wenige Stamm-Klienten darin, effektive Lösungsstrategien für Problemlagen zu entwickeln. Als Marie Lacrosse schreibt Marita Spang Historienromane im Goldmann-Verlag, als Tessa Duncan Krimis bei dtv. Mit ihrem neuesten Roman ist sie gleich in der ersten Woche seines Erscheinens auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen – für Historienromane eine Seltenheit.

„Beim Schreiben lege ich größten Wert darauf, dass alles historisch korrekt ist.“

Marita Spang

Montmartre am Ende des 19. Jahrhunderts: Elise Lambert und Valérie Dumas, die Protagonistinnen, werden am selben Tag geboren. Elise ist die Tochter einer einfachen, armen Wäscherin. Valérie stammt aus gutem Hause und hat ein großes Talent zum Malen. Sie will auf die Kunstakademie gehen – während es Elise als Tänzerin in die Varietés zieht. Um diese beiden Frauenschicksale im 19. Jahrhundert dreht sich „Montmartre – Licht und Schatten“, der erste Teil eines Historienromans, den Marita Spang unter dem Pseudonym Marie Lacrosse geschrieben hat. Der zweite Teil „Traum und Schicksal“ erscheint im November.

„Beim Schreiben lege ich Wert darauf, dass alles historisch korrekt ist“, erzählt sie. Ihre Eltern waren Geschichtslehrer, und sie wählte das Fach auf dem Gymnasium als Leistungskurs. Damals lebte sie mit ihrer Familie in Trier, geboren wurde sie 1959 in einem kleinen Ort im Hunsrück, in Haag. Kein Wunder ist es da vielleicht, dass Marita Spang für ihre Historienromane reale Geschichten als Grundlage für ihre Bücher nutzt, zu denen sie recherchiert. Auf dieser Basis kommen fiktive Figuren hinzu, und aus all dem entwickelt sie die Handlung.

i Gesammelte Werke in Marita Spangs Arbeitszimmer in Guldental: 15 Romane in zwei Genres hat die Autorin bereits veröffentlicht, acht davon haben es auf die Spiegel-Bestssellerlisten geschafft. Cordula Kabasch

So war es auch bei „Montmartre“: Als 2019 das Moulin Rouge 130 Jahre alt wurde, hatte Marita Spang die Idee, das als Teil eines Romans um den Pariser Stadtteil Montmartre zu verarbeiten. „Ich war total fasziniert vom bäuerlichen und verschlungenen Dorf, das zur angesagten Künstlerszene wurde“, sagt sie. Im Roman tauchen nicht nur fiktive Charaktere auf, die Marita Spang entworfen hat, sondern auch zahlreiche historisch bedeutsame Personen wie van Gogh, Renoir und Gauguin aus der Künstlerszene oder Tänzer wie Louise Weber, genannt Le Goulue, und Valentin, genannt der Knochenlose. Auch der Erbauer des Eiffelturms spielt eine Rolle, Gustave Eiffel, und der Erbauer des Suez- und Panamakanals, Ferdinand de Lesseps. Für den Leser ist ein „Dramatis Personae“ vorangestellt, ein Register mit den handelnden erdachten und realen historischen Personen.

Drei Monate hat Marita Spang recherchiert, besuchte Paris, hat kunsthistorische Quellen, Ausstellungskataloge und Malerbiografien herangezogen und Dokumentationen rund um den Bau von Sacre-Coeur sowie den Eiffelturm angesehen. „Es war herausfordernd, und das nicht mal, weil ich kein Französisch spreche“, sagt sie lachend, „sondern weil es eine sich widersprechende Quellenlage gab.“

„Wenn Sie eine Liebesgeschichte lesen wollen vor historischem Hintergrund, ist Marie Lacrosse die Falsche.“

Marita Spang

Auf der Grundlage ihrer Recherchen hat sie einen vielschichtigen, spannenden Plot entwickelt, der das Zeitgeschehen in den Vordergrund stellt und das Motiv Bigotterie zwischen Glamour und Sozialkritik ausbreitet. „Wenn Sie eine Liebesgeschichte lesen wollen vor historischem Hintergrund, ist Marie Lacrosse die Falsche“, verdeutlicht Spang. Ihre Protagonistinnen Elise und Valérie sollen zuallererst vermitteln, wie es in dieser Zeit zuging: damals, als ein strenger Moral- und Verhaltenskodex für Frauen herrschte und gleichzeitig Prostitution, als Männer den Ton angaben und die beiden Romanheldinnen darum kämpfen, ihre Ziele zu erreichen.

So, wie sie in ihren Historienromanen geschichtlich korrekt bleiben möchte, so will Marita Spang die ihren Krimis zugrunde liegenden psychologischen Phänomene sachlich richtig darstellen. Ihre Ermittlerin Lily Brown ist eine Polizeipsychologin. So fließen die Erfahrungen und das Wissen der klinischen Psychologin ein. Ihr nächster Krimi aus der Canterburry-Reihe soll in etwa einem Jahr erscheinen. Und weil sie in zwei Genres schreibt bei zwei Verlagen, hat sie auch zwei Pseudonyme.

„Man muss bereit sein, etwas zu lernen, wenn man schreiben möchte, und vermeintlich feststehende Gewissheiten überprüfen.“

Marita Spang

Klar ist für Marita Spang auf jeden Fall: „Man muss bereit sein, etwas zu lernen, wenn man schreiben möchte, und vermeintlich feststehende Gewissheiten überprüfen.“ Wie etwa die, dass Henri Toulouse-Lautrec sein ganzes Leben lang vergeblich auf der Suche nach einer Frau war, die ihn liebte.

Es gab sie, doch der Maler wollte seine Geliebte Suzanne Valadon nicht heiraten. Die Gründe dafür sind unbekannt. Toulouse-Lautrec spielt in dem Roman eine wichtige Rolle, verbindet er doch die beiden Welten der Protagonistinnen: die der Malerei als Künstler und die des Varietés als begeisterter Besucher des Moulin Rouge. Er, der Mann und Maler, konnte die Kunstakademie besuchen und Karriere machen. Die beiden Frauen hingegen müssen für ihre Träume kämpfen.

Wer mehr darüber erfahren möchte: Marita Spang liest am Mittwoch, 27. August, um 19 Uhr aus ihrem Roman „Montmartre – Licht und Schatten“ im Gemeindesaal der Evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde, Kirchstraße 9, in Bad Sobernheim. Der Eintritt ist frei.