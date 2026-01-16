Windesheimer Bestsellerautorin Marie Lacrosse legt zweiten Montmartre-Band vor Cordula Kabasch 16.01.2026, 13:00 Uhr

i Marita Spang signiert in der Buchhandlung Rottmann in Bad Kreuznach ihren neuesten Bestseller aus der Montmartre-Dilogie, Traum und Schiksal. Josef Nürnberg

Marita Spang, Bestsellerautorin aus Windesheim, wirft unter ihrem Pseudonym Marie Lacrosse ein Schlaglicht auf Frauenschicksale im Montmartre des 19. Jahrhunderts. Wie sie dafür recherchierte und die Geschichte entwickelte.

Mit „Montmartre – Traum und Schicksal “ legt die Windesheimer Autorin Marita Spang unter dem Pseudonym Marie Lacrosse den zweiten Band ihrer Historien-Saga vor. Während der Premierenteil gleich in der ersten Woche seines Erscheinens auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist, erreichte der Folgeroman Platz 25 – für Historienromane eine Seltenheit.







Artikel teilen

Artikel teilen