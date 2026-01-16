Marita Spang, Bestsellerautorin aus Windesheim, wirft unter ihrem Pseudonym Marie Lacrosse ein Schlaglicht auf Frauenschicksale im Montmartre des 19. Jahrhunderts. Wie sie dafür recherchierte und die Geschichte entwickelte.
Lesezeit 5 Minuten
Mit „Montmartre – Traum und Schicksal “ legt die Windesheimer Autorin Marita Spang unter dem Pseudonym Marie Lacrosse den zweiten Band ihrer Historien-Saga vor. Während der Premierenteil gleich in der ersten Woche seines Erscheinens auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist, erreichte der Folgeroman Platz 25 – für Historienromane eine Seltenheit.