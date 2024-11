Viel Lob für die Nahewinzer Marcus Hees aus Auen ist „Aufsteiger des Jahres“ 17.11.2024, 07:35 Uhr

i Marcus Hees im Auener Tal inmitten seiner Weinberge. Peter Bender

Ein spannender Herbst war es für die Winzerschaft. Und spannend wird es auch immer, wenn Fachwelt und Weinfreunde die Bewertungen der früheren Jahrgänge in den einschlägigen Weinführern lesen können.

Jubel an der Nahe: Die Weine und Winzer haben in der neuesten Ausgabe des Vinum Weinguides 2025 Meriten eingeheimst. Und das Weinanbaugebiet stellt gar den bundesweiten „Aufsteiger des Jahres“ in Person von Marcus Hees aus Auen. Üblicherweise ist dieses Dorf nicht das erste, was dem Weintrinker bei der Erwähnung der Nahe einfällt.

