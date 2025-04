Immobilieninvestor Marco Mattes gibt in Bad Kreuznach Gas. Gleich mehrere Projekte hat er in der Innenstadt in der Pipeline. Um welche es sich dabei handelt und was sich in der Fußgängerzone verändert, erfährt man diesem Text.

Marco Mattes muss nicht mehr groß vorgestellt werden. Der Immobilienentwickler aus Bad Kreuznach ist längst national bekannt, sein Buch „Erfolg durch Intuition“ war lang Teil der Bestseller-Liste im „Spiegel“, sein eigener Podcast „Das Leben ist ein Spiel“ hat mittlerweile mehr als 80 Folgen. Seine Hauptbeschäftigung ist aber das Entwickeln von Immobilien.

So geschehen, und das prestigeträchtig und für alle sichtbar gelungen, beim ehemaligen Kaufhaus Reinhardt (ehemaliges Boecker-Gebäude) mitten in der Bad Kreuznacher Innenstadt – mit seinen fast 8000 Quadratmetern ein echtes Mammutprojekt. Nach dem Ankermieterwechsel von „Aachener“ zu „Sinn“ ist das Gebäude vollständig vermietet und das an Mieter aus unterschiedlichen Branchen. „Multi Use“ heißt das in der Immobiliensprache. Neben Einzelhandel ist dort Gastronomie zu Hause, die Büroflächen nutzt zum Beispiel eine Krankenkasse.

i Marco Mattes Richard Bejick/Imagetown GmbH

Aber Marco Mattes hat mit seiner Unternehmensgruppe noch mehr vor, vor allem in der Fußgängerzone. „Ich glaube an die Bad Kreuznacher Innenstadt“, sagt Mattes im Gespräch mit unserer Zeitung. „Egal, wann ich dort unterwegs bin, es ist immer etwas los. Und dass das so bleibt, dazu will ich beitragen“, erzählt er. Die Neugestaltung des Kornmarkts findet er sehr gelungen, auch das Angebot in der Kreuzstraße mit ihren vielen inhabergeführten Geschäften ist für Mattes ein wichtiger Bestandteil für die Einkaufsstadt Bad Kreuznach.

Apropos Kreuzstraße. Dort hat Mattes das prominente Eckhaus in Richtung Gymnasialstraße gekauft, dort wo viele Menschen einst bei „Koffer Fasske“ ihren ersten Schulranzen gekauft haben. Die Sanierungsarbeiten dort starten bald. Im Erdgeschoss soll auf rund 200 Quadratmeter wieder eine Gewerbefläche entstehen, darüber könnten Büros oder eine Kanzlei Platz finden. „Wir werden das Gebäude in Schuss bringen. Gute Immobilien ziehen gute Mieter an“, so Mattes’ Credo. Sein Ziel formuliert er so: „Wir wollen die Innenstadt entwickeln, qualitativ hochwertig entwickeln.“ Für ihn ist klar: „Am Ende des Tages setzt sich die Qualität durch, und wir wollen dazu beitragen.“ Denn ebenso klar ist: Als Immobilienentwickler arbeitet man nicht fürs Gemeinwohl, sondern will Einnahmen erzielen. Klappt das, profitiert auch die Innenstadt davon – siehe ehemaliges Boecker-Gebäude.

i Das Gebäude der Löwen-Apotheke gehört nun ebenfalls Marco Mattes. Die Apotheke bleibt natürlich, außerdem entstehen dort zwei Wohneinheiten. Die Fassade hat in den letzten Jahren etwas gelitten, das wird bald ausgebessert. Marian Ristow

Bald vorwärtsgehen soll es auch in der unteren Mannheimer Straße, an der Löwen-Apotheke in der Nähe des Eiermarktes, der ältesten Apotheke der Stadt. Das optisch herausragende Gebäude soll aufgehübscht und saniert werden. „Die ehemals strahlende Fassade soll wieder zu altem Glanz geführt werden, Löwen und die Sandsteine sollen wieder besser zur Geltung kommen“, erläutert er seine Pläne. Über der Apotheke entstehen Wohnungen.

Ebenfalls in Planung ist das Haus an der Ecke Hochstraße/Mannheimer Straße/Alte Poststraße, das grüne Haus genannt. Das Großgebäude mit seinen 520 Quadratmetern Nutzfläche beherbergt ein Ladengeschäft im Erdgeschoss und fünf Wohnungen.

i Die Gewerbe- und Wohnimmobilie in der Bad Kreuznacher Neustadt hat Marco Mattes erworben und will diese sanieren. Marian Ristow

In ehemaligen Sitz des IB kommt medizinisches Versorgungszentrum

Bei einem Gebäude gab es eine Veränderung: Der ehemalige Sitz des Internationalen Bunds (IB) in der Salinenstraße. Eigentlich habe man die Immobilie im Bestand behalten wollten, aber ein Deal wurde erfolgreich zum Abschluss gebracht. Ein medizinisches Fachzentrum soll dort entstehen, ein Zahnarzt wird sich dort niederlassen gemeinsam mit weiteren medizinische Disziplinen. „Das passt dort gut hin“, findet Mattes.

Insgesamt entwickelt die Mattes Unternehmensgruppe in der Innenstadt exakt 10.947 Quadratmeter Gewerbe- und Wohnfläche, wovon schon 73 Prozent fertig entwickelt sind (7983 Quadratmeter). „Es ist ein Herzensprojekt von mir, zur Aufwertung von Bad Kreuznach beizutragen und unsere Stadt zu verschönern“, sagt Mattes.

Gegenüber vom „Mühlentor“ wird ebenfalls saniert

Das will er auch in der Mühlenstraße tun. Hier hat Mattes Anfang des Jahres das Hotel-Restaurant „Mühlentor“ aus der Insolvenz gekauft und übernommen. „Eigentlich waren wir bislang nicht für Gastronomie und Hotellerie bekannt, aber für Bad Kreuznach ist es ungemein wichtig, dass es hier für einen Familienbetrieb weitergeht.“ Denn zu dem aufwendig sanierten Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet, gehört noch der gegenüberliegende Gebäudetrakt. Dieser soll kernsaniert werden, zwölf weitere Hotelzimmer sollen dort Platz finden. Investiert wird dort ein niedriger siebenstelliger Betrag.