Marc Ullrich will in Kreuznach VG-Bürgermeister bleiben

Amtsinhaber Marc Ullrich (parteilos) tritt erneut bei der Wahl des VG-Bürgermeister Bad Kreuznach am 14. September an. Das hat er auf Anfrage unserer Zeitung bekannt gegeben. Ullrich ist seit 2018 Chef der 13 Ortsgemeinden zählenden Verbandsgemeinde. Vor wenigen Tagen hat Andrea Silvestri (CDU) mitgeteilt, sie wolle im September als parteiunabhängige Bewerberin kandidieren.

Die langjährige Ortsvorsteherin von Feilbingert war in der Wahl vor sieben Jahren wegen rund 100 Stimmen an Ullrich gescheitert. In der Vergangenheit ist der VG-Chef mehrfach in die Kritik geraten, weil sich Projekte – unter anderem bei Straßen, Schulen oder Kitas – hinziehen oder nicht gut vorbereitet waren. Zwischenzeitlich war von Mitgliedern des VG-Rats sogar von einem Abwahlverfahren Ullrichs die Rede. Der hauptamtliche VG-Bürgermeister wird in einer Urwahl von den Einwohnern der angehörigen Gemeinden bestimmt, die Amtszeit beträgt acht Jahre.