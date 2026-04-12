Neuer Kirner Zahnarzt
Manuel Westermann eröffnet neue Praxis in Bahnhofstraße
Viel Zuspruch aus Politik, Medizin und Öffentlichkeit gab es zur Eröffnung der neuen Zahnarztpraxis Westermann & Kollegen in Kir
Viel Zuspruch aus Politik, Medizin und Öffentlichkeit gab es zur Eröffnung der neuen Zahnarztpraxis Westermann & Kollegen in Kirn.
Sebastian Schmitt

Mit 35 Beschäftigten ging die neue Zahnarztpraxis von Manuel Westermann in der Bahnhofstraße an den Start. Zur Eröffnung kamen viele Ehrengäste, um einen Blick in die acht modernen Behandlungsräume zu werfen. 

Lesezeit 1 Minute
Mit einem Tag der offenen Tür und zahlreichen Gästen aus Politik, Medizin und Öffentlichkeit hat die Zahnarztpraxis Westermann & Kollegen am Dienstag ihren neuen Standort in der Kirner Bahnhofstraße offiziell eröffnet. Aus der früheren Baustelle ist in kurzer Zeit ein moderner und großzügiger Praxisneubau geworden, der nun ein deutliches Zeichen für die medizinische Entwicklung der Stadt setzt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGesundheit

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