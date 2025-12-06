Verkehr in Bad Kreuznach Mannheimer Straße ist nun auch nachts eine „rote Zone“ Josef Nürnberg 06.12.2025, 21:00 Uhr

i Auch künftig können Radler ihre Räder durch die Fußgängerzone schieben. Wer schneller voran kommen möchte, muss auf die "Umgehung" Hospitalstraße. Josef Nürnberg

In Kreuznach kommt man sich ab und zu vor wie in einem Zonenrandgebiet: Umstellungen treffen nun Rad- und E-Scooter-Fahrer in der Fußgängerzone. War bislang nachts das Durchfahren der Mannheimer Straße bis zur Rossstraße erlaubt, ist es nun verboten.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr stellte die Verwaltung ihr Kommunikationskonzept der Verkehrsregelungen in den Fußgängerbereichen und Fußgängerzonen vor. Was so sperrig klingt, ist nichts anderes, als den Bürgern deutlich zu machen, was dürfen Verkehrsteilnehmer in welchen Abschnitten.







