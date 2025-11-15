Mann spuckt und schlägt in Bad Kreuznach um sich

Alkohol, Betäubungsmittel und ein aggressives Verhalten: Als die Polizei in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone einen 32-jährigen wegen seines aufbrausenden Verhaltens Handfesseln anlegen wollte, spuckte, trat und schlug er um sich.

Aufsehen erregt hat am Freitagnachmittag ein 32-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg, als er sich in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach in der Mannheimer Straße mehreren Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach widersetzte. Dem Mann, der zuvor Passanten durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war, sollten Handfesseln angelegt werden.

Alkohol und Betäubungsmittel

Im Rahmen der folgenden Auseinandersetzung spuckte, schlug und trat er um sich und traf einen 23 Jahre alten Polizeibeamten am Knie. Dieser blieb glücklicherweise dienstfähig. Der Mann, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde zunächst der Bad Kreuznacher Dienststelle und im Anschluss einer psychischen Fachklinik zugeführt. Mehrere Schaulustige filmten den Einsatz. red