Mord in Bad Dürkheim
Mann aus Kreis Kreuznach erschossen – Täter gefasst
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Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 41-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach ist im pfälzischen Bad Dürkheim erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde auf dem „Nature One“-Festival im Hunsrück festgenommen. Die Hintergründe des Falls sind noch unklar. 

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Ein 41-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach ist am Freitagabend in Bad Dürkheim erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde am Sonntag gefasst.Was die Motive und genauen Hintergründe der Tat waren, das wird aktuell noch polizeilich und staatsanwaltschaftlich ermittelt.
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