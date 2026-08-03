Mord in Bad Dürkheim Mann aus Kreis Kreuznach erschossen – Täter gefasst Robert Neuber 03.08.2026, 13:34 Uhr

i Blaulicht-Symbolbild Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 41-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach ist im pfälzischen Bad Dürkheim erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde auf dem „Nature One“-Festival im Hunsrück festgenommen. Die Hintergründe des Falls sind noch unklar.

Ein 41-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach ist am Freitagabend in Bad Dürkheim erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde am Sonntag gefasst.Was die Motive und genauen Hintergründe der Tat waren, das wird aktuell noch polizeilich und staatsanwaltschaftlich ermittelt.







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