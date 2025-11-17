Mann an Kreuznacher Brückenhäusern in Tiefe gestoßen

Ein Mann saß auf einer Mauer an der alten Nahebrücke in Bad Kreuznach, als ihn ein 48-jähriger Bad Kreuznacher rückwärts in die Tiefe schubste, so beschreibt es die Anklage. Nun muss sich der 48-Jährige vor dem Landgericht verantworten.
In der Nacht zum 10. August 2024 feierte ein 48-jähriger Bad Kreuznacher mit einem Bekannten seinen Geburtstag an den Brückenhäusern. Kurz nach vier Uhr morgens gerieten die beiden Männer in alkoholisiertem Zustand in Streit. Es kam zu einer Handgreiflichkeit des 48-Jährigen, der sich dafür jetzt vor der zweiten Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach verantworten muss.