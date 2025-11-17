Opfer fiel zwei Meter Mann an Kreuznacher Brückenhäusern in Tiefe gestoßen Christine Jäckel 17.11.2025, 13:00 Uhr

i Bei einer Auseinandersetzung an der alten Nahebrücke im August 2024 stürzte ein Mann zwei Meter in die Tiefe und verletzte sich. Der Vorfall wird jetzt vor dem Landgericht Bad Kreuznach verhandelt. Christine Jäckel

Ein Mann saß auf einer Mauer an der alten Nahebrücke in Bad Kreuznach, als ihn ein 48-jähriger Bad Kreuznacher rückwärts in die Tiefe schubste, so beschreibt es die Anklage. Nun muss sich der 48-Jährige vor dem Landgericht verantworten.

In der Nacht zum 10. August 2024 feierte ein 48-jähriger Bad Kreuznacher mit einem Bekannten seinen Geburtstag an den Brückenhäusern. Kurz nach vier Uhr morgens gerieten die beiden Männer in alkoholisiertem Zustand in Streit. Es kam zu einer Handgreiflichkeit des 48-Jährigen, der sich dafür jetzt vor der zweiten Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach verantworten muss.







