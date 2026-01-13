Ärger in Bad Münster „Mangelnde Solidarität“ und „Boykott“ der Stadt? Robert Neuber 13.01.2026, 13:00 Uhr

i Der Verkehrsverein Rheingrafenstein in Bad Münster fühlt sich alleine gelassen und hofft auf neue Mitstreiter und Ideen. Robert Neuber

Der Verkehrsverein Rheingrafenstein lädt für das Wochenende am 17. und 18. Januar zu einem Workshop ins Café Vielfalt. Es sollen neue Helfer, aber auch neue Ideen gefunden werden. Gegenüber der Stadt wird Kritik geübt.

Es rumort im jüngsten Bad Kreuznacher Stadtteil. Nicht nur, dass die Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse sich aus der Regierungskoalition verabschiedet hat, was die Anliegen aus Bad Münster in der lokalpolitischen Entscheidungsfindung schwächt. Nun holzt der Verkehrsverein Rheingrafenstein in Richtung Bad Kreuznach: Es wird zu einem Workshop eingeladen, mit dem die Zukunft des Verkehrsvereins neu gestaltet werden soll.







Artikel teilen

Artikel teilen