Musical des KTC Bad Kreuznach
Manege frei für Zauberpony, Löwe und Co.
Nicht nur der ängstliche Löwe erlebt im KTC-Musical "So ein Zirkus" eine Verwandlung. Die Darsteller erzählten in Liedern und Tänzen eine Geschichte von der Kraft der Freundschaft.
Christine Jäckel

Anlässlich des Jubiläums des 1. Kreativen Tanzsportclubs Bad Kreuznach hieß es auf der Bühne „So ein Zirkus“. Zahlreiche Kinder zeigten ihr Können beim Musical in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Grundschule.

So ein Zirkus – aber wirklich: Zum 25-jährigen Bestehen des 1. Kreativen Tanzsportclubs Bad Kreuznach (KTC) präsentierten sich die Nachwuchskünstler bei der Aufführung des Manegen-Musicals in Topform. Insgesamt waren an der Aufführung in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Grundschule 60 Tanzkinder aus den KTC-Gruppen beteiligt und 13 Kinder und Jugendliche spielten eine Rolle in der Zirkuskomödie.

