Eigentlich wollte ich mich heute erneut den Absurditäten und Exoten der Lokalpolitik, die mich mehr denn je umtreiben, widmen. Und glauben Sie mir, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte. Aber es gibt Wichtigeres als das, Wichtigeres als über das zu schreiben, was alles nicht funktioniert, und Wichtigeres als persönliche Befindlichkeiten. Und es ist wie so oft, wenn man von solch einem Unglücksfall erfährt: Die eigenen Prioritäten justieren sich meist erst unter dem Eindruck schrecklicher Ereignisse.

Und von einem solchen musste ich am Donnerstag lesen. Und erst mal schlucken. Es hätte ein normaler Einkauf werden sollen, etwas völlig Normales. Etwas, was man tut, ohne groß darüber nachzudenken. Stattdessen wurde dieser aber zur Tragödie – dieser Begriff ist nicht zu hoch gegriffen –, an deren Ende ein Mensch sein Leben verloren hat.

Der Tod von Gudrun Wiest macht mich schwer betroffen und stimmt mich sehr traurig. Ich habe sie bei vielen Terminen getroffen und habe sie als resolute Wohltäterin erlebt, die genau wusste, wo der Schuh drückt, wer Hilfe braucht – und der man kein X für U vormachen konnte. Ohne ihr Wirken, ohne die Bürkle-Stiftung ... diesen Satz möchte ich gar nicht beenden, weil man sich gar nicht vorstellen möchte, wie unsere Region ohne ihr Wirken aussehen würde. Der umtriebige, nimmermüde Herbert Wirzius (Soonwaldstiftung und Förderverein Lützelsoon) und Gudrun Wiest waren die Herzkammern des sozialen Gedankens im Landkreis. Wenn es irgendwo geklemmt oder gefehlt hat, wussten die hohen Herren und Damen des Kreises, auf wen Verlass ist. Der Tod von Gudrun Wiest ist ein großer Verlust für die Menschen der Region. Möge Sie in Frieden ruhen.

Bei so etwas fällt es schwer, zur Tagesordnung überzugehen. Aber auch das wird nötig sein. In Bad Kreuznach dreht sich derweil alles um die Zukunft der Bäder. Denn diese stehen allesamt auf der Kippe. Und noch mehr: In einem drastischen Schreiben an die Aufsichtsräte macht es BGK-Chef Christoph Nath nun deutlich: Auch die so mächtigen Stadtwerke scheinen zu wackeln. Realität oder doch eher ein bisschen Taktik? Wer weißt das schon. Wir bleiben jedenfalls dran.

