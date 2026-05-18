Reisetipps rund um Mallorca teilen Christina und Jürgen Mayer in ihrem neuen Podcast. Gemeinsam sind sie 2002 ausgewandert. Was fasziniert das Duo an der Insel? Und was könnte gerade weinbegeisterte Bad Kreuznacher locken?
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Seit rund 25 Jahren lebt der Langenlonsheimer Jürgen Mayer gemeinsam mit seiner Frau Christina auf Mallorca. Dass die Insel mehr ist als bloß Ballermann, wollen sie in ihrem neuen Podcast „Sag nicht Malle!“ zeigen. Aber was genau fasziniert die beiden so an Mallorca?