Bad Kreuznacher Gradierwerke Maleton befürchtet bei Kürzung „Abriss auf Raten“ Harald Gebhardt 15.01.2026, 19:00 Uhr

i Soll das Gradierwerk 3 am Salinenbad nach der Sanierung um 70 Meter gekürzt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich momentan die Kommunalpolitik. Harald Gebhardt

Beim Thema Gradierwerke scheiden sich bei den Kommunalpolitikern die Geister: Die einen wollen sie in ihrer vollen Länge erhalten, andere können sich eine Verkürzung vorstellen, argumentieren mit der wirtschaftlichen Notwendigkeit.

Schnell wurde aus der Beschlussvorlage eine Mitteilungsvorlage: Zunächst war vorgesehen, dass der Finanzausausschuss einen Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat fasst, der vorsieht, am Gradierwerk drei, dessen marode Betonwanne ohnehin saniert werden muss, nicht nur zusätzlich eine Holzwanne einzusetzen, sondern es gleich auch umzubauen: mit barrierefreiem Zugang und einem Ausbau der Galerien.







