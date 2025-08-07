Wieder Ärger im Brennpunkt: In Bad Kreuznach eskalieren die Konflikte. Eine Frau widersetzt sich der Polizei, die diese dann in Gewahrsam nehmen muss. Keine Seltenheit derzeit in Bad Kreuznach.

Am Mittwochabend ist es in der mittleren Mannheimer Straße in Bad Kreuznach erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Seit Wochen ist der Abschnitt der Straße rund um Ochsenbrücken, Baumgartenstraße und Rewe-Markt Schauplatz von gewalttätigen Zwischenfällen, Junkieelend und offenem Alkoholismus.

Gegen 19.30 Uhr musste nun die Polizei erneut eingreifen, weil eine 36-jährige Frau einem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen war. Die Einsatzkräfte waren wegen einer auffälligen Personengruppe verständigt worden. Vor Ort wurde den Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Die Frau erschien jedoch circa eine halbe Stunde später erneut an der Örtlichkeit. Da sie sich zunehmend unkooperativ zeigte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Dabei leistete sie Widerstand, derart, dass zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Gegen die Frau werden nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung gefertigt.

Das Problem-Eck in Bad Kreuznach kommt damit nicht zur Ruhe. Immer wieder gibt es dort, vor allem in den Abendstunden, aber auch am helllichten Tag, Probleme mit einer Menschengruppe, die Alkohol und harte Drogen konsumiert. Es kommt zu Pöbeleien, es herrscht aggressive Stimmung und ein allgemeines Unwohlsein macht sich breit. Keine Frage: Dort hat sich eine ungute Mischung zusammengebraut.

Darunter leiden auch die Geschäftstreibenden. Die Krankenkasse DAK (im Eckhaus Baumgartenstraße/Mannheimer Straße angesiedelt) hat einen Sicherheitsdienst engagiert. Auch die Sparkasse Rhein-Nahe ist äußerst unzufrieden mit der Situation.

Der kommunale Vollzug des Ordnungsamtes und die Polizei zeigen dort dauerhaft Präsenz, können aber häufig nur dann reagieren, wenn es zu einer Gesetzesübertretung kommt. Auch deswegen plant die Stadt, dort mittels einer Verordnung eine Alkoholverbotszone einzuführen. Dadurch könnten einfacher Platzverweise ausgesprochen werden.