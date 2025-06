Nein, Kai Götz (48) und Christian Wagner (47) sind vom menschlichen Typ her wohl komplett anders als Donald Trump. Doch den Slogan des Haudrauf-US-Präsidenten haben sich die beiden Hundefreunde aus Hennweiler frech geschnappt, um ihn für ihre Spendenaktion zu nutzen. Sie wollen das Kirner Tierheim wiederbeleben und Geld für den neuen Standort auf Loh zusammenbekommen. Dafür braucht es nicht nur mahnende Worte, sondern am besten Witz und gute Laune, also heißt das Motto: „Make Tierheim great again!“

20.000 Euro angepeilt

Das Ganze läuft aktuell über diverse Kanäle der Sozialen Medien, und der Spendenstand nähert sich schon den 3000 Euro. Bis Ende des Jahres wolle man sammeln und hoffe auf insgesamt 20.000 Euro, so Götz. Dafür wollen sich die beiden auch einiges einfallen lassen, es wird einige Aktionen geben.

Die Spendenaktion läuft über die Internetseite https://careforpets.my.canva.site/. Dort wird die Aktion beschrieben, dort finden sich auch die Zahlmöglichkeiten – und die sind recht simpel: entweder per Klick auf Paypal, wo schon die ersten Spenden angezeigt werden, oder per Banküberweisung direkt aufs Spendenkonto (siehe Infokasten). Natürlich arbeiten die beiden Sammler mit dem Tierschutzverein zusammen, und es ist garantiert: Jeder Cent landet bei den Tieren, alles fließt in den Neubau mit Gehegen, medizinischer Versorgung, Futter und Infrastruktur.

Digitale Aktion zweier Hundefreunde

Neben der Spendenseite im Internet präsentieren sich die beiden mit der Aktion auch auf YouTube, auf Instagram (tierschutz_kirner_land) und TikTok. Dort laufen schon zwei selbstgedrehte Videoclips, und es kommen die Tage noch mehr hinzu. Ein Clip erklärt, was die Hintergründe sind, warum es zu dieser Spendenaktion kommt, der zweite Clip bietet ein Potpourri aus diversen Fotos, die sowohl Tiere als auch die vielen Helfer des Tierheims würdigen.

Beide Macher sind Hundehalter – Kai Götz hat seine beiden Hunde aus dem Kirner Tierheim bekommen, Christian Wagner hatte bis vor Kurzem auch zwei Hunde, aktuell ist es nur einer.

Spenden überweisen