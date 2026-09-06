Stolze 288 Weinflaschen wurden bei der traditionellen Weinprobe des Bingerfests entkorkt. Die Majestäten Prinz Scharlachberg Lars-Mika I. und Prinzessin Fionakredenzten edle Tropfen, der Hildegardishof-Küchenchef tischte das Menü auf.
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Weinverdrossenheit bei den Konsumenten? Worüber die Branche klagt, davon war zumindest bei der Majestätischen Weinprobe zum Auftakt des zweiten Winzerfestwochenendes in Bingen nichts zu spüren. Rund 100 Gäste hatten Tickets gebucht, um bei sommerlichen Temperaturen einen geselligen Abend mit Prinz Scharlachberg Lars-Mika I.