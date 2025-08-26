So unterschiedlich wie Konfektionsgröße, Alter oder ausgeübte Berufe ist das Stimm- und Lieder-Repertoire der Mainzer Hofsänger. Eine umjubelte Kostprobe ihres herausragenden Könnens gab das Ensemble, vielen eher als Karnevalssänger bekannt, vor 300 Zuhörern in der evangelischen Kirche in Kirn. Begleitet am Klavier und dirigiert von Andreas Leuck zelebrierten sie bekannte Werke wie „Ave Maria“, „Selig sind, die Verfolgung leiden“, „Halleluja“ oder „I will Follow him“. Der Psalm „de profundis“, der Not und Verzweiflung beschreibt, oder das „Ave Verum“, eine Meditation über das Leiden Jesu, bekräftigen, dass die Narretei weit weg ist. Das Hofsänger-Wahrzeichen Narrenschiff kommt erst zum 11.11. in Sicht.

Der große Ernst der Kirchenlieder passt zum Anlass: Es ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Fördervereins Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker und notleidender Kinder und deren Familien. Den stolzen Betrag von 13.500 Euro überreichte Monika Sauer, Sportbund-Präsidentin und Vertreterin von Lotto Rheinland-Pfalz, an Fördervereinsvorsitzenden Herbert Wirzius. Mit Lotto als Partner haben die Hofsänger seither 272 Konzerte bestritten. Herbert Wirzius dankte herzlich und bekräftigte, dass jeder Spenden-Euro ohne Abzug ankommt – sei es durch den Förderverein, die Soonwaldstiftung oder den Hilfsfonds Kirner Land. Die Hofsänger ließen das segensreiche Wirken beim Wochenendaufenthalt auf Einladung von Ingrid und Herbert Wirzius auf Schloss Wartenstein und im Forellenhof tief auf sich wirken und waren beeindruckt. Hofsänger-Kapitän und 2. Tenor, Vinzent Grimmel, dankte fürs großartige Engagement. Im Konzert begrüßte man über die Kulturloge auch Menschen mit wenig Einkommen, hieß unter anderem Altenheimbewohner willkommen.

Über 2,3 Millionen Euro für soziale Zwecke eingesungen

Die Hofsänger selbst sind seit 2007 hilfreich unterwegs. Sie gestalten nicht nur 50 weltliche und kirchliche Konzerte und 70 (!) Karnevalsauftritte. Sie haben über 2,3 Millionen Euro für soziale Zwecke eingesungen. Diesmal ließen sie den „Klingelbeutel“ (Hinweis: Lieber rascheln als klingeln) herumgehen für ihre Aktion „Kinderglück“ gegen „Cybergrooming“. Damit will man – wie Grimmel ausführte – Prävention gegen Gefahren im Internet unterstützen. Grimmel erinnerte sich übrigens gut an einen Auftritt in der Kirner Kirche: 2018 war er Aspirant, also Schiffsjunge. Jetzt ist er der Käpt’n.

Bei all den ernsten Themen wurde viel Lebensfreude vermittelt, Musik, die zum Mitklatschen animiert wie bei „Amen“ oder „Happy Day“. Bei der Hoffnungsbotschaft „You raise Me Up“ begleitete der 2. Tenor Tobias Falk den Chor einfühlsam mit der Geige, und bei der „Rose“ liefen einige Tränen im Publikum, als Vizekapitän und 2. Tenor Stefan Zier und 1. Bass Joe Schultes singend vom Altar aus die Reihen durchschritten. War der erste Ton des Konzertes bei Bruckners „Trösterin Musik“ ein erschreckender „Weckruf“, so war der „Frieden“ (von G. Fischer) zum Ausklang ein ganz leise gesungener Wunsch nach Ende aller Waffenkonflikte und der grassierenden Flucht- und Hungerkatastrophen.

i Ein voll besetztes Kirchenschiff – das ist heute selten. Seibert Armin

Die Hofsänger sind in der Nahe-Hunsrück-Region oft zu Gast, sorgen immer wieder für volle Besucherränge. Denn die Musikfreunde wissen: Hier wird neben bekannten Weisen stets Neues geboten, der Chor ist ständig im Wandel, erweitert das Repertoire. Diesmal etwa mit der „Landerkennung“ über Missionar und Norwegen-König Olaf (995). Nach großartigen „weltlichen Konzerten“ etwa in Bockenau oder Hennweiler steht das nächste Hofsänger-Event an: 2026, zum 100. Bestehen der früheren „Hochschulsänger“, treten sie in der großen VfL-Halle in Simmertal an. Wer die Sänger in ihrem Jubiläumsjahr ganz intensiv genießen möchte, kann sie auf einer siebentägigen Rheinfahrt im Mai begleiten – da geht es mit der „MS Lady Diletta“ von Düsseldorf nach Rotterdam und zurück. Natürlich mit Chor- und Konzertbegleitung.