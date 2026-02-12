Hackenheimerin im Fernsehen „Mainz bleibt Mainz“: Fastnachterin von der Nahe dabei Christine Jäckel 12.02.2026, 17:00 Uhr

i Die Hackenheimerin Laura Heinz ist am Freitag mit Katharina Greule, Therese Betz und Marie Döngi Vortragende auf der Fastnachtsbühne bei "Mainz bleibt Mainz" im ZDF. Ralf Trabold. Ralf Trabold, Traboldphoto

Närrische Talente der Naheregion kommen am Freitag bei der Fastnachtssitzung im ZDF groß raus: Wenn „Mainz bleibt Mainz“ zu sehen ist, dann tritt auch die Hackenheimerin Laura Heinz auf. Ihr Ehemann Benedikz Stumpf trägt einen Liedtitel bei.

Wenn es am Freitagabend bei der Fastnachtsfernsehsitzung im ZDF wieder heißt „Mainz bleibt Mainz“, dann sind auch närrische Talente aus der Naheregion beteiligt. Für die Hackenheimerin Laura Heinz erfüllt sich ein großer Traum. Sie gibt, nachdem sie bereits zweimal als Sängerin dabei war, ihr Debüt als Vortragende in der Mainzer Fernsehfastnacht.







