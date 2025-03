Entscheidung im Kreis Mainz-Bingen: Die Nachfolge von Dorothea Schäfer tritt ihr Parteikollege Thomas Barth an. Der Stadecken-Elsheimer besiegte Steffen Wolf (SPD).

Thomas Barth (CDU) ist der künftige Landrat des Kreises Mainz-Bingen. Er konnte bei der Stichwahl 54,5 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen. Sein Konkurrent Steffen Wolf (SPD) kam auf 45,5 Prozent der Stimmen. Weit unter der Wahlbeteiligung gegenüber der ersten Wahl von vor drei Wochen, die zusammen mit der Bundestagswahl stattfand, lag die Wahlbeteiligung mit rund 39 Prozent. Mit einem intensiven Wahlkampf und politischem Engagement überzeugte er viele Menschen im Kreisgebiet.

Der 47-jährige Stadecken-Elsheimer ist seit über zehn Jahren Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Vor acht Jahren wurde er Nachfolger der jetzigen Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) im Landtag. Bis dorthin arbeitete er als Lehrer am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey und leitete die dortige Mittelstufe. Thomas Barth freut sich über das gute Ergebnis, sagte er in einer ersten Stellungnahme, aber auch seinem Kontrahenten Steffen Wolf für den fairen Wahlkampf.