Prominente Gäste zeigten sich bei der Fastnacht in Spabrücken. Außerdem haben die Narren eine Lösung für das Thema Naheweinmajestät im Gepäck.
Lesezeit 1 Minute
Auf ein Neues zog die magische Soonwaldfastnacht bei der Spabrücker Fastnachtsgesellschaft (SFG) einheimische Narren und Gäste aus der Umgebung in ihren Bann. Angeführt wurde die närrische Attacke in diesem Jahr erstmals von Ansgar Thilmann als neuem Sitzungspräsident und mit Unterstützung von den Gardemädels des TSV Rhein Nahe Stromberg.