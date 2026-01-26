Traumtänzer feiern Jubiläum Magische Soonwaldfastnacht in Spabrücken Christine Jäckel 26.01.2026, 17:28 Uhr

i Die Oranje Bowe, ein brüderliches Fastnachtsterzett, brachte das Publikum in der Soonwaldhalle auf Touren. Christine Jäckel

Prominente Gäste zeigten sich bei der Fastnacht in Spabrücken. Außerdem haben die Narren eine Lösung für das Thema Naheweinmajestät im Gepäck.

Auf ein Neues zog die magische Soonwaldfastnacht bei der Spabrücker Fastnachtsgesellschaft (SFG) einheimische Narren und Gäste aus der Umgebung in ihren Bann. Angeführt wurde die närrische Attacke in diesem Jahr erstmals von Ansgar Thilmann als neuem Sitzungspräsident und mit Unterstützung von den Gardemädels des TSV Rhein Nahe Stromberg.







