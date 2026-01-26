Traumtänzer feiern Jubiläum
Magische Soonwaldfastnacht in Spabrücken
Die Oranje Bowe, ein brüderliches Fastnachtsterzett, brachte das Publikum in der Soonwaldhalle auf Touren.
Christine Jäckel

Prominente Gäste zeigten sich bei der Fastnacht in Spabrücken. Außerdem haben die Narren eine Lösung für das Thema Naheweinmajestät im Gepäck.

Lesezeit 1 Minute
Auf ein Neues zog die magische Soonwaldfastnacht bei der Spabrücker Fastnachtsgesellschaft (SFG) einheimische Narren und Gäste aus der Umgebung in ihren Bann. Angeführt wurde die närrische Attacke in diesem Jahr erstmals von Ansgar Thilmann als neuem Sitzungspräsident und mit Unterstützung von den Gardemädels des TSV Rhein Nahe Stromberg.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren