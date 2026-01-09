Kultur in der Naheregion Magazin zeigt komplettes Programm 2026 auf einen Blick Josef Nürnberg 09.01.2026, 09:00 Uhr

i Da das Programm der Stiftung Kleinkunstbühne erstmals im diesjährigen Programmheft "Nahe.Kultur.Landschaft" aufgeführt wird, stellten (von links) Eva Ebbeke, Werner Keym, Norbert Theis, Simone Mager, Rainer Lauf, Michael Vesper und Landrätin Bettina Dickes das Programm am Spielort der Kleinkunstbühne, der Loge im Haus des Gastes in Bad Kreuznach vor. Josef Nürnberg

Alle Kulturangebote, die die Naheregion zu bieten hat, auf einen Blick: Zu finden sind sie im Magazin Nahe.Kultur.Landschaft 2026.

Das Magazin Nahe.Kultur.Landschaft 2026 ist erschienen und ab sofort kostenlos bei Behörden, Touristikorganisationen, Hotels und den Veranstaltungen selbst erhältlich. Die achte Ausgabe, die der Vorstand des Vereins Nahe.Kultur.Landschaft, Landrätin Bettina Dickes, Werner Keym und Rainer Lauf, in Anwesenheit von einigen Veranstaltern im Haus des Gastes vorstellte, ist mit 64 Seiten nochmals gegenüber 2025 um vier Seiten angewachsen.







