Magazin zeigt komplettes Programm 2026 auf einen Blick 

Alle Kulturangebote, die die Naheregion zu bieten hat, auf einen Blick: Zu finden sind sie im Magazin Nahe.Kultur.Landschaft 2026.
Lesezeit 2 Minuten
Das Magazin Nahe.Kultur.Landschaft 2026 ist erschienen und ab sofort kostenlos bei Behörden, Touristikorganisationen, Hotels und den Veranstaltungen selbst erhältlich. Die achte Ausgabe, die der Vorstand des Vereins Nahe.Kultur.Landschaft, Landrätin Bettina Dickes, Werner Keym und Rainer Lauf, in Anwesenheit von einigen Veranstaltern im Haus des Gastes vorstellte, ist mit 64 Seiten nochmals gegenüber 2025 um vier Seiten angewachsen.