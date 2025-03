In Eckweiler werden am 17. und 18. März 1945, kurz vor Kriegsende in der Region, 31 Anwesen durch US-Beschuss mit Phosphorbomben zerstört. Zur Eskalation kommt es, weil ein deutscher Offizier mit seinen Truppen das Dorf nicht kampflos aufgeben will.

Diejenigen, die im März 1945 in Eckweiler lebten, haben diese Zeit sicherlich nie vergessen. Denn am 17. und 18. März spielten sich kurz vor Kriegsende die vermutlich tragischsten Ereignisse der Ortsgeschichte ab – als amerikanische Panzer Eckweiler beschossen und ein Großteil der Gebäude ganz oder teilweise abbrannte. Grund für den Angriff in den erkennbar letzten Stunden des Krieges in der Region war ein NS-Offizier, der seinen deutschen Soldaten die Verteidigung des Ortes befohlen hatte und sich davon nicht abbringen ließ.

Engelmann: Letzter gebürtiger Eckweilerer

Obwohl es das Dorf längst nicht mehr gibt, und heute nur die Kirche die Erinnerung an die Ortschaft wachhält, bleibt die Zeit rund um das Kriegsende im kollektiven Gedächtnis der Eckweilerer. Zu ihnen zählt auch Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Engelmann, der „der letzte gebürtige Eckweilererer ist“, wie er selbst von sich sagt. Er kam im Oktober 1962 bei einer Hausgeburt zur Welt, die beinahe ein unglückliches Ende genommen hätte. Auch deshalb gingen die werdenden Mütter des Orts seit dieser Zeit lieber ins Krankenhaus zur Entbindung, sodass nach Engelmann kein Kind mehr in Eckweiler selbst das Licht der Welt erblickte.

Obwohl Engelmann seit Jahrzehnten in Bad Sobernheim lebt, ist er mit seinem Heimatort noch immer verwurzelt. Schon 1984, als junger Student, stellte er eine Ortschronik zusammen und führte damals auch Interviews mit Zeitzeugen des Kriegsendes, die seine Chronik abrunden. Dieses Material liegt diesem Artikel zugrunde.

i Die Linde der früheren Dorfmitte von Eckweiler bei Pferdsfeld ist auf jeden Fall ein Ort zur Erinnerung. Robert Neuber

Doch zurück in den März 1945. Schon über Tage zogen unablässig deutsche Truppen auf dem Rückzug durch den Ort, und die Front rückte näher. Am Freitag, 16. März, ging das Gerücht, die Amerikaner seien bei Bad Kreuznach bereits über die Nahe vorgerückt. Doch Eckweiler wollten die deutschen Truppen offenbar noch nicht aufgeben. Es blieben Soldaten im Ort, denen der zuständige Offizier die Verteidigung befohlen hatte. Seine Argumente: Der Soonwald sei mit größeren Einheiten eingekesselt, für die Truppen solle der Fluchtweg über Eckweiler offengehalten werden.

Offizier wollte nicht kapitulieren

Dann kam der Samstag, 17. März. US-Panzer hatten die Höhe Richtung Rehbach erreicht, erste Geschosse detonierten im Ort und schreckten die Eckweilerer auf. Zur Bevölkerung von rund 380 Personen gehörten zu diesem Zeitpunkt auch zahlreiche Evakuierte und Flüchtlinge, während die meisten jüngeren Männer noch an den Fronten kämpfen oder bereits gefallen waren.

Beim ersten Beschuss am Samstag ging eine Scheune in Flammen auf, ein Wohnhaus wurde am Dach beschädigt und das evangelische Gemeindehaus brannte nieder. Noch immer beharrte der verantwortliche Offizier auf seinem Plan – und ließ sich auch vom Bürgermeister und anderen Bürgern nicht davon abbringen. Stattdessen wollte er, dass nun auch Panzersperren gebaut werden sollten.

Phosphorbomben setzten Gebäude in Brand

Am Sonntag, 18. März, gegen 14 Uhr rollen die US-Panzer hinter den Friedhof und aus Richtung Pferdsfeld hinter das Dorf. Von dort beschießen die Amerikaner den Ort dann mit Wucht. Die US-Truppen benutzen Phosphorgranaten. Der Phosphor läuft in feurigen Bahnen über Dächer und Mauerwerk, in Sekundenschnelle brennen die Gebäude ab. Die Bewohner verkriechen sich in Kellern, manche kommen nur mit Mühe und Glück heraus und können zu Nachbarn fliehen, wenn wieder eines der Gebäude getroffen wird. Das Vieh brüllt in den Ställen. Die ersten wagen es, weiße Bettücher aus den Fenstern zu hängen. Gegen Abend endet der Beschuss, die Amerikaner haben Eckweiler erobert.

31 Anwesen beschädigt

Die Bilanz der beiden Tage fällt verheerend aus. 31 Gebäude und Stallungen sind niedergebrannt oder beschädigt, darunter nun auch die Kirche und das Pfarrhaus. Viele Eckweilerer und Einquartierte sind obdachlos geworden. Sie stehen fassungslos vor den Trümmern ihrer Anwesen. Zunächst müssen sie noch einige Tage zurück in den Kellern ausharren, während die US-Soldaten alle Gebäude und jeden Keller durchsuchen und sich in den verbliebenen Häusern einquartieren. Die noch im Ort befindlichen Soldaten geraten in Gefangenschaft. Erst nach einigen Tagen dürfen Freunde und Verwandte aus umliegenden Orten kommen und helfen, den Schutt wegzuräumen. Viele Tiere in den Ställen sind im Rauch erstickt. Die Kadaver werden in Bombentrichter gebracht und dort verbrannt. 90 Stück Großvieh sind im Flammenmeer verendet.

i Aus dem Fotoalbum der Familie von Uwe Engelmann stammt dieses Foto aus den frühen 1950er-Jahren. Das Foto zeigt das Haus von Engelmanns Großeltern Fuchs. Davor spielen zwei Kinder mit einem Hund, das rechte Kind ist seine Mutter. Im Hintergrund die Westfassade der zerstörten Kirche ohne Dach und Glockenturm zu sehen. Engelmann

Der Wiederaufbau wird lange und mühevoll – und mancher Kriegsheimkehrer steht nach der Rückkehr geschockt vor den Trümmern seines Anwesens. 14 Männer aus Eckweiler kehrten gar nicht zurück. Sie fielen zwischen 1941 und 1945, zwei werden bis heute vermisst. Viele starben erst in den letzten Kriegsmonaten und -wochen und einer sogar erst im Oktober 1945.

Hakenkreuzfahne vergraben

Der NS-Ortsgruppenleiter Johann Klotz hatte seine Pistole vor dem Einmarsch der Amerikaner in den Weiher geworfen. Auch die Hakenkreuzfahne hatte die Familie tags zuvor vergraben und Dinge wie Hitlers „Mein Kampf“ verschwinden lassen. Später musste sich Klotz für sein Tun in der NS-Zeit verantworten, er kam fast zwei Jahre lang ins Gefängnis nach Diez, wie seinte Tochter Gertrud Götz, geborene Klotz, 1984 Uwe Engelmann berichtete. „Sie war meine Großtante, Johann Klotz mein Urgroßvater“, so Engelmann, der auch mit Werner Müller und Marianne Menard ausführliche Gespräche geführt hatte.

i Aus dem Fotoalbum der Familie von Uwe Engelmann stammt dieses Foto aus den frühen 1950er-Jahren. Das Bild zeigt einen Ausflug einer Gruppe aus Eckweiler vor der Abfahrt vor dem Haus seiner Familie. Das Kind im Vordergrund ist seine Mutter, die 1939 geboren ist. Rechts im Hintergrund sieht man durch das Portal ohne Tür der Kirche in den zerstörten Innenraum. Engelmann

Gertrud Götz berichtete übrigens, dass die Hakenkreuzfahne später wieder ausgegraben wurde, um sie zu färben und Kleider daraus zu nähen. Doch die Farbe verblich mit der Zeit und der Hakenkreuzaufdruck war wieder erkennbar. „Einige Leute im Dorf meinten aus Spaß: Die Töchter des Wagner-Hannes sind immer noch Nazis“, erinnerte sie sich.

Engelmann, der bei der Umsiedlung von Eckerweiler 1980 gerade 18 Jahre alt war, erinnert sich noch gut daran, dass bis zuletzt noch nicht alle Schäden und Reste des Beschusses und des Brandes von 1945 beseitigt waren. „Mitten im Ort gab es noch Ruinen mit verfallenen Mauern und verkohlten Dachbalken. Eine davon gehörte unserer Familie. Ich habe als Kind und Jugendlicher noch darin gespielt, wir fanden das spannend.“