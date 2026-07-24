Zauberhaftes Kirn
Märchenwelt lockt wieder 1000 Besucher in Amalienpark
Seifenblasen, Märchenfiguren und fantasievoll geschminkte Gesichter machten den Amalienpark zu einer bunten Erlebniswelt.
Seifenblasen, Märchenfiguren und fantasievoll geschminkte Gesichter machten den Amalienpark zu einer bunten Erlebniswelt.
Sebastian Schmitt

Wo sonst Spaziergänger flanieren, herrschte am Wochenende märchenhaftes Treiben: Der Amalienpark verwandelte sich in eine Welt voller Fantasie, Lachen und strahlender Kinderaugen. Was die Besucher diesmal besonders begeisterte.

Lesezeit 1 Minute
Für einige Stunden hat sich der Kirner Amalienpark erneut in eine große Märchenwelt verwandelt. Rund 1000 Besucher kamen zum Märchenfest der Stadtbücherei und sorgten bei angenehmem Sommerwetter für ein buntes Bild. Zwischen alten Bäumen, Zelten und Aktionsständen wurde gespielt, gebastelt, gestaunt und viel gelacht.
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