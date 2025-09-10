Unter anderen Umständen, deshalb jedoch nicht weniger fröhlich, feierten die Callbacher und ihre Gäste die traditionelle Kerwe am Bürgerhaus. Der Festumzug am Sonntag unter dem Motto „Märchen" setzte einen originellen Farbtupfer und kleinen Höhepunkt. Dort tummelten sich jede Menge märchenhafte Gestalten, wie Könige, Elfen, Zauberer, Schmetterlinge und mehr.

Den Zuschauern am Straßenrand bot sich ein buntes Bild mit bestens gelaunten Akteuren, die sichtlich Spaß an diesem munteren Treiben hatten. Angefangen mit Alice im Wunderland und den Bremer Stadtmusikanten über die Sterntaler und der Rattenfänger von Callbach bis zu Rotkäppchen und dem Märchen von den vier Bierfreunden, die festgestellt haben: „Wo ich geh & wo ich steh – tun mir meine Knochen weh! Wenn ich sitz & sauf, hören die Schmerzen sofort auf!"

Umzug von der Ziegelhütte auf den Festplatz

Die Bremer Stadtmusikanten fanden: „In Callbach isses so schee, Bremer Stadtmusikante olé!" Die Turnerfrauen verteilten als Sterntaler „Freud', denn Kerwezeit ist heut’!" Der Musik- und Unterhaltungsverein Lauschied, der im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern kann, begleitete das fröhliche Spektakel und unterhielt auch im Anschluss auf dem Festplatz am Bürgerhaus mit bekannten Melodien zum Mitsingen und -swingen. Feuerwehrleute sicherten die Umzugsstrecke ab, die von der Ziegelhütte durch die Schmittweilerstraße auf den Festplatz führte.

Kaffee und hausgemachten Kuchen gab es wie gehabt im Feuerwehrhaus. Unter Zeitdruck hatten Gemeinderatsmitglieder um Ortsbürgermeister Veit Mohr und weitere fleißige Helfer die Spielgeräte auf dem wenig genutzten Spielplatz in der Hochstraße ab- und am Bürgerhaus aufgebaut, sodass diese am Kerwesonntag genutzt werden konnten. Außerdem standen ein kleines Kettenkarussell, eine Schießbude und ein Süßwarenstand bereit. Was jedoch nicht genutzt werden konnte: Das Bürgerhaus, das derzeit von Grund auf saniert wird. Daher gab es zur Stärkung Wurst und Steaks vom Grill mit Kartoffelsalat, Brötchen oder Pommes.